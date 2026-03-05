الأمم المتحدة: لا توجد دولة حققت المساواة الكاملة بين النساء والرجال

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء، قبيل يوم المرأة العالمي، إنه لا توجد دولة في العالم حققت المساواة القانونية الكاملة بين النساء والرجال.

وأوضحت سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للصحفيين في نيويورك أن التقدم المحرز في مجالات مثل الحماية من العنف، والمساواة في قوانين الأسرة، وضمانات ضد التمييز، أصبح مهددًا أيضًا في العديد من الأماكن.

وقالت إن أكثر من نصف الدول في العالم لا تعرف جريمة الاغتصاب على أساس الموافقة، وإن الزواج المبكر للأطفال لا يزال قانونيا في 74% من الدول، بينما لا توجد قوانين تلزم بالمساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي في 44% من الدول.

وأضافت هندريكس أن نسبة النساء والفتيات بين ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفعت إلى 87% خلال العامين الماضيين فقط.

وقالت: "في كثير من الأحيان يسود الإفلات من العقاب"، مضيفة أن العديد من النساء والفتيات يخشين عواقب الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.