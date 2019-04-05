الهدوء يسود طرابلس الليبية بعد استرداد منطقة جسر الـ27

تسود مدينة طرابلس الليبية، اليوم الجمعة، حالة من الهدوء بعد تمكن قوة حماية طرابلس من استرداد منطقة جسر الـ27 التي سيطرت عليها أمس قوات تابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب.

وأظهرت قوة حماية طرابلس على صفحتها بموقع "فيسبوك" صورا تبين سيطرتها على منطقة الجسر الذي يبعد 27 كيلومترا غرب طرابلس ويفصل بين مناطق طرابلس والزاوية والزهراء.

كانت القوة قد أطلقت ليلة أمس عملية عسكرية حملت اسم "وادي الدوم 2"، في إشارة لمعركة وادي الدوم التي وقعت بالجنوب الليبي في ثمانينيات القرن الماضي، وتم فيها أسر حفتر من قبل قوات تشادية.

كان المشير حفتر، قد أمر أمس الخميس، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة.

من جانبه، أعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المدعومة دوليا مساء الأربعاء الماضي، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.