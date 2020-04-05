البيئة: تأثر جودة الهواء سلبا نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال

أكدت وزارة البيئة تأثر حالة جودة الهواء سلبًا، اليوم، نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جميع قطاعات القاهرة الكبرى، وذلك استناداً إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة.

وأشارت وزارة البيئة، في بيان اليوم الأحد، إلى متابعتها مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن، وذلك من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية.

وتنصح وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر "الواتس آب" على رقم 01222693333.

جدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام "الواتس آب" المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .