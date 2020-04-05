«أيبك» تدعم جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة انتشار كورونا بأكثر من 800 ألف دولار

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، طارق العقاد، اليوم الأحد، مواصلة دعم جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بتقديم أحدث الأجهزة المخبرية لوزارة الصحة لفحص وتشخيص الفيروس، وأحدث أجهزة التنفس الاصطناعي، وتجهيز غرف عناية مكثفة بكافة احتياجاتها، وتوفير البدلات والأقنعة الوقائية للكوادر الطبية.

وأشار العقاد -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى وصول مجمل قيمة الدعم المقدم في فلسطين إلى ما يزيد على 800 ألف دولار حتى الآن.. منوها بأن العديد من موظفي "أيبك" يعملون على مدار الساعة من أجل تأمين المزيد من اللوازم والأجهزة الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح أن مجموعة "أيبك" قامت بإرسال المئات من الطرود الغذائية كمساهمة في دعم وإسناد ما يزيد عن 1300 عائلة في المحافظات الأكثر تضرراً بانتشار الفيروس في القدس وبيت لحم ورام الله والبيرة، خاصة مع وجود العديد من الأسر في الحجر الصحي.

ومن جهتها، شكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مجموعة "أيبك" على هذا الدعم النوعي والمهم لما له من أثر إيجابي في مساندة دور الوزارة في مكافحة المرض والحد من انتشاره في فلسطين، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والحكومة للسيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشاره، داعية القطاع الخاص لمساندة الجهود الوطنية للسيطرة على الفيروس.