قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الشاعر الراحل صلاح فايز كان لديه موهبة حقيقية نماها بالدراسة والاجتهاد، ليخلق من نفسه شاعرًا متميزًا، مضيفًا أن الراحل قدم أعمالًا غنائية على مدار الـ 60 عامًا التي قضاها في الحياة الفنية.

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الراحل كان يُعرض عليه أعمال فنية حتى آخر فترة، منها مسلسل للفنانة سميرة أحمد تعده منذ عامين، وعرضت عليه كتابة المقدمة الغنائية للمسلسل، مؤكدًا أن الراحل لديه 700 عمل فني كلها روائع.

وذكر أن الراحل كتب أغنية «حبوة يا دنيا» للفنان هاني شاكر، لكنها لم تلق نجاحًا كبيرًا، لذا كتب بعدها «كده برضو يا قمر»، التي حققت النجاح المنشود، مضيفًا أن صلاح فايز كان لديه غزارة في الإبداع.

ونوه بأن الراحل كان معروفًا في الوسط الفني بتعلقه بالقوات المسلحة.

وتوفي الشاعر صلاح فايز، مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعدما قدم تراثًا غنائيًا ملئًا بالنجاحات.