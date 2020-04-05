قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة «المصرية لتجارة الجملة» بوزارة التموين، إن جميع منافذ الجملة جاهزة من 7 صباحًا حتى 7 مساءً وعلى مدار شهر أبريل فور إصدار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، تعليماته إلى شركتي الجملة المنفذة للمنظومة التموينية التي تصرف السلع.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأحد، أن الشركات التابعة لوزارة التموين، تعمل على تعظيم المخزون وعمل طلبيات مجمعة من السلع كافة، مشيرًا إلى أن المخزون في بعض السلع يصل إلى ستة أشهر، ويصل المخزون الاستراتيجي في السكر والقمح المنتج للدقيق إلى ما يقرب من عشرة أشهر.

وأشار إلى أنه لا يوجد ندرة في أي سلعة، مؤكدًت أن مصر لديها رصيد آمن تماما من السلع الضرورية والأساسية والإستراتيجية للمنظومة التموينية.

ولفت إلى أن وزارة التموين يتبعها عدد كبير من الشركات المنتجة للكلور والمطهرات والمعقمات،مستطردًا: «لدينا ستاند كامل معروض فيه، بكمية كبيرة وبكثافة، جميع أنواع المطهرات، بالإضافة إلى الكلونيا والكحول الإيثيلي المنتجين من قبل شركة السكر للصناعات التكاملية، ويتم طرح كميات كبيرة يوميًا».

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من مديرى المديريات أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام شهر أبريل الجاري، وذلك اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.