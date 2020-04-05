 قيادة عمليات بغداد تطلق عملية أمنية شمال العاصمة لملاحقة بقايا داعش - بوابة الشروق
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قيادة عمليات بغداد تطلق عملية أمنية شمال العاصمة لملاحقة بقايا داعش

د ب أ
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 3:30 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 3:30 م

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا عصابات داعش وفرض الاستقرار شمال العاصمة.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "عملية أمنية انطلقت صباح اليوم شمال بغداد من خلال الفرقة السادسة والقطعات الملحقة معها لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار في مناطق الخضراء، والخزنة، والسلمان".

جدير بالذكر أن مناطق متفرقة من العراق تشهد أعمال عنف متفرقة تنفذها بقايا التنظيم ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

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