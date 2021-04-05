فلسطين: بدء تطعيم الكوادر التدريسية بلقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بدء تطعيم الكوادر التدريسية للصفوف من الأول وحتى السادس باللقاح المضاد لفيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل الموافق 8 أبريل الجاري.

وأضافت الكيلة- في بيان ،أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين- أنه بناء على قرار رئيس الوزراء محمد اشتية فإنه سيتم البدء بتطعيم الكوادر التدريسية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، حيث سيكون اليوم الاثنين مخصصاً لتطعيم الكوادر التدريسية فوق الـ50 عاماً، ويوم غد الثلاثاء: من 40- 50 عاماً، وبعد غد الأربعاء من 30- 40 عاماً، والخميس باقي الهيئة التدريسية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".