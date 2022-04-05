الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى ولي العهد

تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، باستقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «القبس» الكويتية.

وقالت الجريدة في خبر مقتضب: «استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان ظهر اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى ولي العهد كتاب استقالة الحكومة».

جدير بالذكر، أنه في يوم الثلاثاء، الموافق 20 ديسمبر الماضي، صدر أمرًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والتي تضم 15 وزيرا.

وتعد تلك الحكومة الرابعة، التي تتقدم باستقالتها في الكويت على مدار نحو 3 أعوام، وتعد تلك المرة الثالثة التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.