حلف الأطلسي: روسيا تركز على الاستيلاء على دونباس

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، إن من المرجح أن تواصل روسيا توغلها في شرق وجنوب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، حيث تهدف إلى السيطرة على منطقة دونباس بالكامل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ستولتنبرج أكد ما وصفه بأنه تحول كبير لقوات الغزو بعيدا عن العاصمة كييف.

وقبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية دول الحلف غدا الأربعاء، قال ستولتنبرج للصحفيين، إن الناتو سوف يساعد الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن القوات الروسية قد ارتكبتها في أوكرانيا.

ووصف ستولتنبرج الفظائع التي يبدو انها ارتكبت بالقرب من كييف بأنها "وحشية لا تطاق لم تشهدها أوروبا منذ عقود كثيرة". وتنفي موسكو قتل جنودها لمدنيين في بوتشا أو بلدات أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في وقت سابق إنها سوف تزور كييف هذا الأسبوع للتعبير عن الدعم لأوكرانيا، وأعلنت عن اقتراح بفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم من روسيا كرد مباشر على التقارير المتعلقة بارتكاب جرائم حرب على ما يبدو.