نائب محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة



عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3255 مشروعا بنطاق 19 قطاعا خدميا.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، والمهندس أحمد عاطف، المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا، وأحمد العمدة المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومهندسي دار الهندسة.

وأكد نائب محافظ المنيا، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، وكذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات المطروحة والتي غيرت وجه الريف المصري.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة الجميع، منوها إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، يأتي نتيجة تضافر جميع الجهود والتعاون المثمر بين الأجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز، موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات.