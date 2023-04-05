السعودية تدشن برامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف بعدة دول

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الغيني كرمو جاوا راه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، وعدد من السفراء العرب ورجال الأعمال، وذلك بجامع الملك فيصل في كوناكري.

وأكد الرشيدي، خلال حفل التدشين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور، هي انعكاس لحرص خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود، ووليِّ عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني.

من جهة أخرى، سلَّمت الوزارة، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور لجمهورية صربيا، وذلك في مقر المركز الإسلامي بإقليم نوفي بازار، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية بصربيا الدكتور مولود دوديتش، ورئيس الأئمة الدكتور أنور عمروفيتش، وعدد من الشخصيات الإسلامية ومديري الجمعيات الخيرية.

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، وذلك بحضور عمدة بلدية ساكيتي أيدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقاً الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.