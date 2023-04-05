تعتزم نقابة آي.جي ميتال لعمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا، المطالبة بخفض عدد أيام أسبوع العمل لعمال صناعة الصلب ألمانيا إلى 4 أيام بأجر كامل، بحسب رئيس مفاوضي النقابة، قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات الجماعية بشأن أجور عمال صناعة الصلب في شمال غرب ألمانيا.

وقال كونت جايسلر، المدير الإقليمي لنقابة آي.جي ميتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا، لصحيفة فيستدويتشه ألجماينه "نريد تحقيق تخفيف حقيقي للعمل بالنسبة للعمال دون أن تقل دخولهم".

وأضاف أن خفض عدد أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعيا سيكون خطوة كبيرة للمحافظة على جودة حياة وصحة العمال.

وأكد أن هذه التغييرات ستجعل صناعة الصلب أكثر جاذبية للعمال الشباب، وبخاصة في ظل حاجة الشركات إلى جيل جديد من العمال في الوقت الذي تحاول الانتقال فيه من العمل بالفحم إلى الهيدروجين الأقل تلويثا للهواء.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن فكرة جايسلر لخفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام ستؤدي إلى خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصلب من 35 ساعة إلى 32 ساعة، مع بقاء الأجور دون خفض.

وفي حالة الاتفاق على هذه الفكرة سيتم تطبيقها في ولايات شمال الراين فيستفاليا، وساكسونيا السفلي، وهيسه، وبريمن.