زيلينسكي: روسيا لا تسيطر على باخموت رغم الوضع الصعب



قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع في مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا لا يزال "صعبا للغاية" .

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندريه دودا في وارسو اليوم الأربعاء "يتم استخدام أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، مثل المدفعية".

وتابع زيلينسكي أن الوضع من حيث الذخيرة المتاحة يتغير يوميا والقوات الأوكرانية تقاتل بدرجات مختلفة من النجاح، مؤكدا "ولكننا في باخموت والعدو لا يسيطر على باخموت".

وتتناقض تصريحات الرئيس الأوكراني مع بيانات صدرت مؤخرا من موسكو. فقد زعم يفيجيني بريجوجين رئيس مجموعة المرتزفة الروسية "فاجنر"أن وحداته استولت "بشكل قانوني" على باخموت لأنهم يسيطرون على مبنى إدارة المدينة.

وقال زيلينسكي "كلما زادت الذخيرة التي تدخل أوكرانيا، كلما أسرعنا في توضيح الوضع، ليس فقط في باخموت، ولكن على كل أراضي بلادنا".