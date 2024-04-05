 فاركو يخطف نقطة التعادل من إنبي ويحرمه من صدارة الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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فاركو يخطف نقطة التعادل من إنبي ويحرمه من صدارة الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:00 ص

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إنبي وفاركو، التي أقيمت على ستاد بتروسبورت مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل علي فوزي هدف التقدم للفريق البترولي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك وليد عادل هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 98، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق إنبي رصيده للنقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما وصل رصيد فاركو إلى النقطة 12 في المركز قبل الأخير.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق إنبي نظيره الأهلي يوم الإثنين القادم، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الممتاز.


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