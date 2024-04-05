نيجيريا تعتزم تقديم قروض للطلاب لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم

وقع الرئيس النيجيري بولا تينوبو على قانون لإنشاء صندوق قروض للطلاب من أجل توسيع الوصول إلى التعليم لأولئك الذين لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية وسط أزمة في تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن مشروع الوصول إلى التعليم العالي لعام 2024 ينشئ صندوق قروض التعليم في نيجيريا، وهو كيان مؤسسي سيقدم قروضا للمواطنين لتغطية الرسوم الدراسية والرعاية أثناء الدراسة في إحدى الجامعات أو معاهد اكتساب المهارات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان لمكتب الرئيس أُرسل عبر البريد الإليكتروني قوله إن الرئيس قال أثناء توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا، "لا يمكننا محاربة الفقر إلا من خلال التعليم". وأضاف بأن "هناك مستقبلا واعدا ينتظر أبناءنا."