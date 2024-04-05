 وفاة شقيقتين مختنقتين بالغاز داخل منزلهما بالغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة شقيقتين مختنقتين بالغاز داخل منزلهما بالغربية

علاء شبل:
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 5:41 م

لقيت شقيقتان مصرعهما نتيجة اختناقهما بالغاز داخل الحمام في منزلهما بقرية أبو الغر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفنهما بمقابر القرية.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من أهالي قرية أبو الغر التابعة لمركز كفر الزيات بالعثور على جثتين لشقيقتين داخل حمام منزلهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز وتبين أن الشقيقتين توفيتا نتيجة تسرب الغاز داخل الحمام؛ ما أدى لاختناقهما ووفاتهما ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.


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