تدريبات بدنية قوية للزمالك استعداداً لمواجهة فيوتشر

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع، خاصة بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق .

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية والبدنية للوقوف على مستوى اللاعبين .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف