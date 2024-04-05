بوريل: قرار إسرائيل إدخال المساعدات لغزة غير كافٍ

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بفتح بعض المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بأنه غير كافٍ.



جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، تعليقا على موافقة إسرائيل السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء أشدود ومعبر إيريز البري (بيت حانون)، وبزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر (كرم أبو سالم).



واعتبر المسؤول الأوروبي القرار الإسرائيلي بأنه اتخذ نتيجة للإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي والضغوط بعد مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة الاثنين الماضي، وفقا لوكالة الأناضول.



والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي قافلة "المطبخ العالمي" (منظمة غير حكومية) بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.



وشدد بوريل، على أن المعابر الحدودية التي سيتم فتحها ليست كافية لمنع المجاعة في غزة.



وذكر أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.



كما أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في بيان الجمعة، أنّ القرار الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، ليس كافيا.