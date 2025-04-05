قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران لن تبدأ الحرب لكنها على أتم استعداد لها

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، مساء السبت، أن «طهران لن تبدأ الحرب لكنها على أتم استعداد لها».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف سلامي، في اجتماع لقادة ومديري مقر القيادة العامة للحرس الثوري: «نحن مستعدون سواء لمواجهة العمليات النفسية أو العمل العسكري من قبل العدو، ولكننا لن نتراجع خطوة واحدة أمامه».

وتحدث خلال اللقاء عن مقتل مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال زاهدي، والجنرال حاج رحيمي، ورفاقهما في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكمل: «في الأيام التي أعقبت هذا الحادث، كنا نتخذ القرارات ونستعد لبدء معركة مباشرة مع عدو كان لها تداعيات عالمية، ولأول مرة في تاريخ الإسلام، بدأت معركة كبرى كهذه تتشكل».

وأكد سلامي أن تجاوز هذه المراحل الصعبة كان إنجازا كبيرا، قائلًا إن عملية «الوعد الصادق» تمت وأن رد فعل العدو كان «خفيفاً جداً»، بحسب وصفه.

وقال إن قصة غزة هي القصة «الأكثر إثارة للدهشة» في التاريخ، مضيفًا: «الناس في منطقة محاصرة بالكامل، بلا طعام أو ماء، تحت نيران العدو التي لا ترحم، يتلون القرآن الكريم، ويرتدون الحجاب الكامل، ويرددون الشهادة، ويقفون بثبات، رافضين السماح للعدو بالانتصار. وهذه معركة إيمانية حقيقية ضد كل الأسلحة والمعدات الحديثة في العالم».

وفي معرض طرحه سؤالا حول من سيستسلم: «نحن نواجه عدوا محبطًا ومتوترًا لا يستطيع هزيمة شعب أعزل، ويكتب عليه الهزيمة والكراهية يومًا بعد يوم، لا يتمتع هؤلاء الإسرائيليون بأي سلام نفسي أو سياسي أو اقتصادي وإذا انقطعت شحنات الأسلحة يوماً ما، فسوف يتساقطون كأوراق الخريف».

وفي إشارة إلى المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني وعملية «الوعد الصادق»، وصف اللواء سلامي هذه المواجهة بأنها «حرب حقيقية» ومعركة بقاء.

وتطرق بالحديث إلى وضع جبهة المقاومة، قائلاً: «إذا كنا وجبهة المقاومة ضعفاء فلماذا توقف العدو في لبنان؟ لماذا وافق على وقف إطلاق النار في غزة؟ لماذا حزب الله لا يزال قوياً وفلسطين لا تزال تقاتل؟ وتستمر معاناة اليمن رغم القصف المتكرر، وحتى الأمريكيون اعترفوا بعدم فعالية القصف. وهذا طريق مسدود بالنسبة للعدو».

واستطرد: «نحن لسنا قلقين...نحن لا نشعر بالقلق بشأن الحرب على الإطلاق. نحن لن نبدأ حربًا، ولكننا مستعدون لأي حرب. إن الجهاد للدفاع عن الذات والهوية والوجود هو حقيقة واقعة في القوات المسلحة والشعب. نحن مستعدون لكلا الحالتين، سواء كانت عملية نفسية أو عملاً عسكرياً من قبل العدو، ولكننا لن نتراجع خطوة واحدة عن العدو».

وشدد على أن «إيران قادرة على الوصول إلى عدوها»، مختتمًا: «لقد تراكمت لدينا قوة عظيمة. إذا أراد العدو أن يفتح أيدينا المغلقة ليرى حقيقة قوتنا، فنحن مستعدون».