بنك مصر يفتتح بنكًا تابعًا له فى جيبوتى 23 أبريل الحالى

انتهى بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ فى البلاد من إجراءات تأسيس بنك تابع له فى العاصمة جيبوتى والمقرر افتتاح أول فرع بتاريخ ٢٣ أبريل الحالى، بحسب مسئول تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضاف المسئول ان افتتاح بنك مصر جيبوتى يأتى ضمن خطة اعتمدها البنك الحكومى للتوسع إفريقيا من خلال تدشين فرع بالصومال «مقديشيو»، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك فى كينيا إلى فرع خلال 3 سنوات من افتتاحه.

ويتواجد البنك إقليميا وعالميا من خلال عدد 6 فروع فى كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان وألمانيا، إضافة الى مكاتب تمثيل فى كل من الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا.

ويمتلك «بنك مصر» شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 6000 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2024، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات.

وبلغ إجمالى المركز المالى للبنك فى القوائم المالية المستقلة نحو 3،444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2،551 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2،336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.