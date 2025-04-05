ما أحدث تطورات العدوان على غزة؟

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم التاسع عشر من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال إجبار الناس على النزوح من حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة وسط تقدم للدبابات قرب تلة المنطار شرق المدينة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصف الاحتلال منازل برفح وطرق تصل المدينة بخان يونس لإحكام سيطرته على ما أسماه محور موراج.

وارتقى شهيدان وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال منزلاً شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونسف الاحتلال عدداً من المباني السكنية في المدينة.

وكان ستة فلسطينيين قد نقلوا إلى المشفى الأوروبي بعد انتشالهم من مناطق متفرقة شرق رفح.

واستشهد شاب متأثرًا بإصابته التي تعرض لها يوم أمس جراء قصف استهدف حي النصر شرق مدينة رفح.

وفجر اليوم، استشهد آخر وأصيبت زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال قصف خيام النازحين في خان يونس.

وصباح اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينين وعدد من الإصابات بصاروخ من طائرة بدون طيار لتكية طعام بمخيم القطاطوة غربي مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد وأصيب آخرون بقصف لمنزل في حي الشجاعية شرق غزة.

ارتقى شهيدان في قصف الاحتلال خيمة بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء إلى خمسة وثلاثين الذين ارتقوا في مجزرة دار الأرقم شرق غزة والتي استهدفت مركز نزوح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وصول المشافي ٨٦ شهيدا فضلا عن ٢٨٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس، ١٢٤٩ شهيدا و٣٠٢٢ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٦٠٩ شهداء و١١٥٠٦٣ مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.