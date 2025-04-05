قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنَّ فترة التقلبات الجوية دائما ما تشهد انتشارًا للفيروسات وهو ما يحدث في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه لا يوجد وباء أو زيادة ملحوظة في الحالات المصابة بالفيروسات.

وأوضح أنه كلما زاد عدد الإصابات بالأمراض الفيروسية فإن نسبة منها تُصاف ببعض الالتهابات الرئوية والمشكلات التنفسية، مؤكدا أن الشيء الجوهري في هذا الأمر هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية بدقة شديدة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عاصفة رملية أو رياح خماسينية، مؤكدا أن الرمال والأتربة المثارة تستلزم على مرضى الحساسية أو نزلة شعبية ربوية مزمنة عليه توخي الحذر لأن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تهييج الشعب الهوائية ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

ونوه بأن هذه الأتربة قد تكون محملة بالفيروسات أو البكتيريا التي قد تصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، موضحًا أنه إذا كانت الحالة مزمنة أو لطفل صغير أو كبار السن يكون الحل المناسب هو عدم الخروج من المنزل.