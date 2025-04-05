الإسكان: الانتهاء من توسعة كورنيش الإسكندرية بحلول 30 يونيو

• اللواء محمود نصار: اكتمال 75% من الأعمال في المسافة من المنتزه حتى فندق المحروسة

• المشروع يزيد عرض الطريق إلى 5 حارات مرورية بكل اتجاه

• تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي وأمطار وكهرباء واتصالات

كشف اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، عن انتهاء 75% من مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، في المسافة من المنتزه حتى فندق المحروسة.

وأكد نصار، في تصريحات لـ"الشروق"، إن المشروع، الذي يمتد بطول 5 كيلومترات تقريبًا، سيكون جاهزا للافتتاح في 30 يونيو المقبل.

وأوضح أن المشروع يستهدف توسعة عرض طريق الكورنيش من ناحية البحر إلى 32 مترًا تقريبا، مع تنفيذ جزيرة وسطى بعرض مترين، ليكون الطريق 5 حارات مرورية بكل اتجاه بدلا من 3 حارات حاليًا.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء كوبري محمد نجيب، وأنفاق للمشاه ودورات مياه ونحو 17 بوابة دخول للشواطئ ودورات مياه.

وأوضح اللواء محمود نصار أن المشروع يستهدف تخفيف التكدس المروري لاسيما خلال فترة الصيف، حيث يتوافد عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن أعمال التوسعة تجري وفق أسس علمية، وتشمل تأسيس بنية تحتية كاملة من شبكات صرف صحي وصرف أمطار وكهرباء ومياه شرب واتصالات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه، في اجتماع عقده منتصف مارس، بزيادة المعدات والعمالة؛ للانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع توسعة الكورنيش في أقرب وقت ممكن.

وفي اجتماع لاحق، شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على عدم تعطيل الحركة المرورية في أثناء تنفيذ الأعمال بالكورنيش، ومواصلة التنسيق لنقل أعمال المرافق المتعارضة مع التوسعات.

كما وجه بضغط البرامج الزمنية لسرعة الانتهاء من أكبر قدر من الأعمال قبل دخول فصل الصيف، والتأكد من الجاهزية لاستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة.

وأكد الشربيني أهمية مشروعات تطوير كورنيش الإسكندرية ومحاور الطرق التي تحقق السيولة المرورية وتربط الإسكندرية بالامتدادات العمرانية الجديدة.