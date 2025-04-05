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سلمت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض للنشاط الصناعى مساحة ٢٫٣ مليون متر مربع بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح شركة عربية القابضة للتطوير العمرانى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الشركة حصلت على الأرض بعد سداد ١٠٪ من قيمة الأرض بإجمالى استثمارات تقارب ٤٫٥ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم طرح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية خلال العام الجارى على مساحة مليون متر مربع.

وباعت هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضى نحو ٩٫٤ مليون متر لأربع شركات تطوير صناعى فى مدينة أكتوبر الجديدة مقابل حوالى ٦ مليارات جنيه.

وتتوزع مساحات الأراضى على الشركات الأربع بواقع ٢٫٧ مليون متر لشركة السويدى للتنمية الصناعية، ونحو ٢،٦ مليون متر لشركة بولاريس باركس، ونحو ٢٫٤ مليون متر لشركة تابعة لمجموعة عربية للتنمية العمرانية، ونحو ٢ مليون متر لإحدى شركات سامكريت.

وتبلغ إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة نحو 10 آلاف فدان، منها 1600 فدان للمرحلة الأولى تم ترفيقها باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وبتاريخ 19 فبراير 2018 تم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بمساحة 78 ألفا و500 فدان، وتبدأ حدود المدينة من الكيلو 47 حتى الكيلو 72 طريق الفيوم ــ الواحات.