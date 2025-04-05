 مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا ويهاجمون مزارعين شمال رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا ويهاجمون مزارعين شمال رام الله

رام الله - صفا
نشر في: السبت 5 أبريل 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: السبت 5 أبريل 2025 - 10:10 م

اقتحم عشرات المستوطنين، السبت، موقعا أثريا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما هاجموا مزارعين في القرى المجاورة.

واقتحم المستوطنون خربة أبو العوف شمالي البلدة بدعم من قوات الاحتلال، علما أنها منطقة أثرية إسلامية، حيث أقدم الاحتلال على منع الأهالي من دخولها وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة.

وأقدم المستوطنون على طرد المزارعين من أراضيهم ومنعهم من دخولها، في المنطقة الشمالية من البلدة.

كما هاجم مستوطنون المزارعين في قريتي المغير وأبو فلاح وطردوهم من أراضيهم، كما اعتدوا على المركبات.

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