أعرب جيلبرتو سيلفا، لاعب الأهلي السابق، عن فقدانه للاعبي الأهلي، مشيدًا بأسطورتي النادي محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وقال جيلبرتو في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: "أفتقد كل اللاعبين بلا استثناء، كنت أشعر أننا أسرة واحدة في الأهلي، اللاعبين الإدارة والمدربين والعاملين في الأهلي، وهذا السبب في حصدنا للبطولات والانتصارات".

وعن بركات قال: "بركات كان لاعبًا ممتازًا، لاعب غير عادي، دائما ما كان يجلب المرح للاعبين وكان متاحًا لمساعدة جميع اللاعبين".

وأضاف: "كان دائما محترفًا لأعلى درجة ومنصبه الحالي دليل على شخصيته وأتمنى له السعادة، عمل طريق إيجابي جدا وظل فترة طويلة في الأهلي وتعلم من مدربين كثر في الأهلي وكان متواضعًا أيضا".

وعن أبو تريكة تابع: "كان لاعب ممتازًا ونسمة هواء، من الممكن أن نتحدث عنه لساعات طويلة، أتواصل معه دائمًا، أنا أفتقده فعلا".