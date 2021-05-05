مصادر: الوفد الهندي لا يمثل أي خطورة على اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

قالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الوفد الهندي لا يمثل أي خطورة على بقية الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة السبع في لندن، حيث أنه لم يلتق بالشخصيات الأخرى.

وأضافت المصادر أن أعضاء الوفد الهندي عقدوا اجتماعات أخرى هذا الأسبوع، قبل الاعلان اليوم عن وجود حالات إصابات محتملة بفيروس كورونا بين أعضاء الوفد. مع ذلك، تم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال تلك الاجتماعات.

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في تغريدة إنه علم أنه خالط حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا أثناء تواجده في لندن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموع السبع.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير قرر أن يخضع للعزل الذاتي.

وقال " كإجراء احترازي قررت أن أؤدي مهامي افتراضيا

وقال دبلوماسي بريطاني بارز لـ(د.ب.ا)" نأسف لأن الوزير جايشانكارلن يتمكن من حضور اجتماع اليوم بنفسه، وسوف يحضره افتراضيا، ولكن لهذا وضعنا بروتوكولات صارمة لمواجهة فيروس كورونا واختبارات يومية".