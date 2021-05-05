تراجع إيرادات أكسا للتأمين خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة أكسا للتأمين، اليوم الثلاثاء، تراجع إجمالي إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى 7ر30 مليار يورو مقابل 7ر31 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بنسبة 2% سنويا عند استبعاد تأثير المتغيرات الموسمية.

وقال إيتيان بوا أور المدير المالي للمجموعة إن إجمالي إيرادات أكسا زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% في ظل القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الأداء الجيد ظهر من خلال النمو المستدام لقطاعاتنا المفضلة وبخاصة قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث الذي زادت إيراداته بنسبة 4% وقطاع التأمين الصحي بنسبة 5% مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وبدون حساب المتغيرات الموسمية تراجعت إيرادات قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث بنسبة 4% سنويا إلى 4ر17 مليار يورو، في حين ارتفعت إيرادات قطاع الصحة بنسبة 3% إلى 2ر4 مليار يورو وتراجعت إيرادات قطاع التأمين على الحياة والادخار بنسبة 4% إلى 6ر8 مليار يورو في حين زادت إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 16% إلى 400 مليون يورو.