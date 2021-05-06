الزعيم المؤقت لإقليم تيجراي الإثيوبي يستقيل من منصبه

أكد أبي جبرييووت يهديجو، نائب رئيس الإدارة الانتقالية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مولو نيجا، أن الأخير استقال من منصبه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء هذا الإعلان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال يهديجو بوكالة "رويترز".

وتم تعيين مولو نيجا رئيسا للإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة الفيدرالية في نوفمبر، إثر هجوم عسكري شن على الإقليم الشمالي.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في إقليم تيغراي بإثيوبيا، والأنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، ومنها العنف الجنسي ضد النساء.

وتدخلت القوات الإريترية في النزاع بإقليم تيغراي المستمر منذ نوفمبر الماضي، دعما لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مارس الماضي بوجود قوات إريترية في بلاده وتحدث عن بدء انسحابها، بينما كانت سلطات إريتريا ترفض الحديث عن تواجد قواتها على أراضي إثيوبيا.