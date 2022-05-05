أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، أولى حفلاتها عيد الفطر مساء أمس، داخل أحد فنادق منطقة وسط البلد بالقاهرة.



وتحت شعار كامل العدد، قدمت بلقيس عدد من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي طلب منها أكثر من مرة تكرار غناء أكثر من أغنية لها.



والحفل بدأ بتقديمها أغنية "العيد جاء"، ثم "دودووم" ويا خالة وجبار وصابرة ودبلوماسي وانتهي، وختمت الحفلة بغناء الغزالة رايقة.



ومن المقرر الفنانة الإماراتية، أن تغادر القاهرة غداً للاحتفال مع شعب دولة السودان الشقيق بالعيد وموسم الصيف من خلال تقديم أولى حفلاتها بالسودان بعد غدا يوم 7 مايو.



وقد طرحت بلقيس مؤخرا أغنية "العيد جاء" بمناسبة موسم العيد، وقد تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.



يذكر أن بلقيس فتحي قدمت في موسم الصيف الماضي أولى أغانيها باللهجة المصرية "دبلوماسي"، وحققت بها نجاحاً مع الجمهور المصري مما دفعها لتقديم أغنية ثانية باللهجة المصرية تم تصويرها منذ شهرين بالقاهرة وسيتم طرحها قريباً تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.