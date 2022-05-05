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العثور على مسن مقتولا داخل مسكنه بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 10:26 م
استقبل مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مُسن بمنتصف العقد السادس من العمر، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرقبة داخل مسكنه في شارع الورش بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول المدعو فتحي حمدي محمد، 56 عامًا، مُقيم في شارع الورش التابع لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، متوفيًا إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل زوجة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

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