ارتفاع جديد لأسعار النفط قبل اجتماع أوبك بلس

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الخميس قبل اجتماع تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لمراجعة سياسة الإنتاج، وفي أعقاب ارتفاعها الكبير أمس نتيجة اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على استيراد النفط الخام الروسي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 109 دولارات للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3ر5%. يأتي ذلك في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط الخام الروسي خلال ستة أشهر والمكررات النفطية بنهاية العام الحالي، بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه ضد أوكرانيا بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. كما تستهدف العقوبات الأوروبية شركات التأمين الروسية وهو ما سيؤثر سلبا على قدرة روسيا على تصدير نفطها الخام.

في الوقت نفسه من المتوقع اتفاق دول تجمع أوبك بلس خلال اجتماع اليوم على زيادة جديدة صغيرة للإنتاج، خاصة في ظل المخاوف من تراجع الطلب على النفط في الصين على خلفية إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 9ر0% إلى 79ر108 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل في التعاملات المبكرة لبورصة نيويورك للسلع. وفي لندن ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 32ر111 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل.