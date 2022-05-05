وزيرة الصناعة التونسية: توفير كافة الوسائل لضمان نجاح تنظيم مؤتمر «تيكاد 8»

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نويرة القنجي ، أن الاستعدادات حثيثة ومتواصلة لحسن تنظيم "مؤتمر تيكاد 8" المقرر عقده في تونس خلال أغسطس المقبل، لافتة إلى أن الدولة التونسية وفرت كل الوسائل لضمان نجاح هذا الحدث الكبير الهادف إلى دعم فرص التعاون بين تونس واليابان والبلدان الأفريقية في مختلف القطاعات الواعدة والتي ستمكن من جعل تونس بوابة للاستثمار نحو إفريقيا وأوروبا.

وأشادت الوزيرة التونسية، خلال مشاركتها في أعمال المنتدي الاقتصادي للشراكة بين القطاع العام والخاص في اليابان وإفريقيا والمقام بالعاصمة الكينية نيروبي، بالمستوى المتميز للعلاقات التونسية اليابانية والتي شهدت تقدما ملحوظا خصوصا خلال السنوات الأخيرة من خلال توسيع مجالات الاستثمارات وإقامة المشروعات الناجحة اليابانية في تونس في قطاعات مختلفة، خاصة في المجال الصناعي ومكونات السيارات والكابلات والنسيج التقني والطاقة بالإضافة إلى اختيار اليابان لتونس كوجهة استثمارية ثالثة بعد فرنسا وإيطاليا.

وأضافت أن مؤتمر تيكاد 8 يهدف إلى تحقيق شكل جديد من الشراكة الثلاثية تبنى أساسا على دفع المبادرة الخاصة والنهوض بتنافسية المؤسسات والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجديد والابتكار والمعرفة وإحداث المؤسسات الناشئة، مشيرة إلى أن تونس لديها كل الإمكانات لإنجاح هذه التظاهرة الدولية.

وشددت القنجي على ضرورة النهوض بالاستثمار في تونس وفي إفريقيا خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع لأسعار المحروقات والحبوب والمواد الأولية ومعاضدة الجهود الدولية للانتقال الطاقي وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس خاصة وأن 40 بالمائة من سكان إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء هذا إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء.

شارك في فاعليات المنتدي وزير دولة للشؤون الخارجية الياباني السيد تاتاكو سوزوكي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد كينشي هوسودو، ووزيرة الصناعة والتجارة وتنمية المؤسسات الكينية بيتي شيميتي ماينا، وعدد من الوزراء من الدول الأفريقية ومجموعة من رجال الاقتصاد وأصحاب الشركات اليابانية الكبرى.

ويقام المنتدى في إطار الإعداد لفعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8 " والتداول بشأن المحاور الأساسية لهذا الحدث الدولي لاسيما الابتكار في أفريقيا والتكامل والتصنيع والبنية التحتية الرقمية وحلول التمويل في أفريقيا.

كما عقدت الوزيرة التونسية جلسة عمل ثنائية "تونسية - يابانية" على هامش المنتدى بحضور رؤساء شركات تويوتا وتوباكو خصصت للتطرق إلى آخر الاستعدادات لاحتضان تونس قمة "تيكاد 8 " يومي 27 و28 أغسطس المقبل في أحسن الظروف.