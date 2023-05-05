بني سويف تستقبل 29 سائحا على متن الفندق العائم «نايل مونارك»

وصلت إلى محافظة بني سويف، الباخرة السياحية نايل مونارك "فندق عائم"، خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 29 زائرا معظمهم من السياح الفرنسيين.

وكان في استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وعبر الفوج السياحي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كل التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.