أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى في محافظات القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، في إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الزراعة -في بيان اليوم الجمعة- إن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية التشجير ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بزراعة 700 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مبادرة رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في التشجير، نظرا لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح وزير الزراعة أن المبادرة تستهدف أيضا مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جهته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن المشاركين خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" حول التخطيط لإدارة الغابات بمنطقة الشرق الأدنى، أشادوا بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة".. مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة منها لتكون استثمارا مفيدا يسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأضاف أن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة، يسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته، مع المساهمة في انخفاض تآكل التربة، وأيضا المحافظة على التنوع البيولوجي من طيور وحشرات وحيوانات، ما يؤدي لتحسين التنوع الحيوي لمناطق الزراعة، وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة.

وأشار عزوز إلى أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة، وكذلك المثمرة والرحيقية.