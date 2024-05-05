نائب المستشار الألماني بعد التعدي على سياسي بارز: ليست مشكلة خاصة بل تخصنا جميعا

بعد واقعة التعدي على السياسي ماتياس إيكه المرشح الرئيسي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، دعا روبرت هابيك نائب المستشار الألماني الساسة في بلاده إلى التضامن مع من يتعرضون للهجوم.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ.

وقال هابيك في مقطع فيديو نشره اليوم الأحد على منصة إكس إن " هذه الهجمات ليست مشكلة خاصة بل إنها تخصنا جميعا"، وتابع أن هذه الهجمات تعد تعبيرا عن تفاقم للعدوانية في النقاش السياسي وأنها نتاج لتجاوز الحدود في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف هابيك أن مثل هذه الهجمات تثير الرعب وقال:" لا نستطيع أن نواجه مثل هذا الترهيب إلا إذا تماسكنا وواجهنا الجناة بصرامة دولة القانون وأظهرنا التضامن مع أولئك الذين يدافعون عن حريتهم في الكلام والتعبير عن الرأي".

واختتم هابيك مقطع الفيديو قائلا: "نحن أكثر، نحن عديدون، دعونا نتماسك".

وكان إيكه، تعرض مساء أول أمس الجمعة للضرب من قبل أربعة شباب خلال تعليق ملصقات انتخابية في دريسدن، ويرقد إيكه في المستشفى منذ ذلك الحين وخضع لعملية جراحية.

وكان المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في مدينة دريسدن (عاصمة ولاية سكسونيا) أعلن أن شابا صغيرا (17 عاما) سلم نفسه في مخفر جنوب دريسدن في الساعة الواحدة صباحا وقال إنه الجاني الذي تعدى على إيكه.