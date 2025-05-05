كتائب القسام تعلن استهداف أفراد قوة إسرائيلية في جنوب غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عناصرها كمينا مركبا استهدف قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بخان يونس.
وقالت القسام، عبر قناتها بـ"تيليجرام"، صباح الاثنين: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأضافت: "بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".