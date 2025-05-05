كتائب القسام تعلن استهداف أفراد قوة إسرائيلية في جنوب غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عناصرها كمينا مركبا استهدف قوة هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بخان يونس.

وقالت القسام، عبر قناتها بـ"تيليجرام"، صباح الاثنين: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت: "بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".