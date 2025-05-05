مصدر أمني إسرائيلي: نبدأ هجوما جديدا على غزة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بنهاية زيارة ترامب

قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن الكابينت وافق بالإجماع على عملية «مركبات جدعون» التي تهدف لهزيمة حماس وإخضاعها وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن المصدر قوله، إن «الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته القتالية في غزة، إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بنهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة».

وأشار إلى أن «الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يحتلها داخل غزة، لمنع عودة الإرهاب، وسيتعامل مع أي منطقة يتم تطهيرها وفقًا لنموذج رفح، حيث تم القضاء على جميع التهديدات، وأصبحت جزءًا من المنطقة الأمنية»، بحسب تعبيره.

وذكر أن أحد العناصر الأساسية في الخطة هو الإجلاء الواسع لجميع سكان قطاع غزة من مناطق القتال، ونقلهم «طوعًا» إلى الجنوب، وفقًا لادعاءاته.

ولفت إلى تفعيل «الخطة الإنسانية» في غزة بعد بدء النشاط العملياتي والإخلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، موضحًا أن «توزيع المساعدات داخل غزة سيكون عبر شركات مدنية بتأمين من الجيش».

وأضاف المصدر أن «الجيش سيزيد من قواته، وسيعمل بقوة على هزيمة حماس وإخضاعها وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، مع خلق ضغوط قوية لإطلاق سراح جميع الرهائن».

وأفاد بأن «العملية الجديدة في غزة ستكون عبر الجو والبر والبحر».