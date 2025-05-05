أوديجارد: علينا استغلال الإحباط أمام سان جيرمان

قال النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال، إن فريقه الخاسر 0-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا يتوجب عليه "أن يتّحد" بمواجهة باريس سان جيرمان، إيابا، الأربعاء، إذا كان يأمل التأهل إلى المباراة النهائية.

وتعرض أرسنال الذي يحتل المركز الثاني في "البريميرليج" خلف ليفربول المتوج باللقب، لهزيمتين متتاليتين على أرضه، أمام سان جيرمان في المسابقة القارية الأم، ثم أمام بورنموث 1-2 في المرحلة 35، السبت.

وصرح أوديجارد قائد الجانرز: "نشعر بخيبة أمل بسبب الأداء الأخير، ولكن يتعيّن علينا أن نطوي الصفحة ونكون أقوياء ونمضي قدما معا نحو المباراة الكبيرة التي تنتظرنا".

وأضاف "الميزة هي أنها مباراة كبيرة، كل هذه المشاعر التي نشعر بها، الغضب والإحباط وخيبة الأمل، هي طاقة يمكننا استغلالها حتى الأربعاء".

وتابع "نعلم ما هو على المحك في هذه المباراة، علينا أن نكون مستعدين تماما، وأن نتحد، وأن نضفي بعض الإثارة على هذه المباراة".

ويسعى الفريق اللندني لقلب الطاولة على سان جيرمان في ملعبه "بارك دي برانس"، الأربعاء، لبلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارته أمام برشلونة 1-2 في نهائي عام 2006.