هشام طلعت مصطفى: نعتزم إطلاق تطبيق لتأجير وحدات ساوث ميد لتحقيق عائد مرتفع للملاك

كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن دور مشروع "ساوث ميد" في زيادة إيرادات السياحة في مصر، اعتمادًا على شواطئ الساحل الشمالي واعتدال الجو لمدة 9 شهور في العام خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر، سواء من خلال إنشاء فنادق عالمية، مضيفًا في هذا الصدد أنه جارٍ إنشاء فندق تديره علامة "فورسيزون" العالمية، إضافة إلى 4 فنادق "بوتيك" جارٍ التفاوض مع شركات عالمية لإنشائها وإدارتها.

أضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الاثنين، أن المجموعة تعتزم إطلاق تطبيق لملاك وحدات مشروع "ساوث ميد"، يتيح للملاك الراغبين تأجير وحداتهم خلال فترة عدم إشغالها بما يحقق عائدًا دوريًا مرتفعًا للمالك، وفي الوقت نفسه زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، مع توفير إدارة فندقية لهذه الوحدات لضمان تقديم مستوى مميز للنزلاء مع الحفاظ على صيانة الوحدة، وهذه التطبيقات منتشرة في وجهات سياحية عالمية حول العالم.

أشار هشام طلعت مصطفى إلى المقومات السياحية الفريدة لمشروع "ساوث ميد"، وأبرزها أكبر مارينا بالبحر الأبيض المتوسط، صممتها إحدى كبرى الشركات في العالم من أمريكا، ومرسى يخوت عالمي بسعة 400 يخت بأطوال تصل إلى 100 متر، كما ستضم المارينا أشهر الماركات العالمية في مجال التسوق والمطاعم والترفيه.

لفت هشام طلعت مصطفى إلى العائد المرتفع من الاستثمار في مشروع "ساوث ميد"، سواء من خلال تأجير الوحدات خلال فترة عدم إشغالها، أو من خلال الزيادة السنوية في قيمة الوحدة، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في قيمة الوحدة بعد استلامها في ظل الإشغال المرتفع المتوقع على المشروع، وتوافر خدمات عالمية مختلفة وعلامات تجارية كبرى، مما يحقق عائدًا مرتفعًا للمستثمرين.