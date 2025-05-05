جوزيف عون يؤكد: لبنان يخطو خطوات واثقة نحو التعافي

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية يؤكد أن لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الأزمات والتحديات التي مر بها.

وهنأ عون الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مثنيا على إنجاز المرحلة الأولى منها التي انطلقت بالأمس في محافظة جبل لبنان في أجواء من الديمقراطية والشفافية، وعكست من خلال إقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها إصرارهم على إيصال أصواتهم وايمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الأساسي في تعزيز التنمية المحلية، وفقا لموقع "صوت لبنان".

وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا قبل على أن هذه الانتخابات تؤكد ان لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الأزمات والتحديات التي مر بها. كما نوه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الامنية في سبيل إتمام هذا الاستحقاق والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية.

وتوجه عوم بالنكر إلى جميع من ساهم في إنجاح هذه المرحلة، والوسائل الإعلامية التي واكبتها في كافة الاقضية منذ الصباح الباكر وحتى ما بعد صدور النتائج.