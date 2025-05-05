تكثيف أعمال إزالة مياه السيول من مدينة الحسنة بشمال سيناء

تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة رفع الآثار الناجمة عن طقس الأمس وما نتج عنه من تجمع للمياه نتيجة سقوط الأمطار بشدة، وأيضًا وصول سيل متوسط إلى ضعيف من الجبال المحيطة بالمدينة.

وأكد مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تكليف الإدارة المختصة بالمجلس بالتحرك الفوري لإزالة الآثار الناجمة عن طقس الأمس، حيث تجمعت برك صغيرة من المياه على الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة نتيجة هطول الأمطار أمس، بالإضافة إلى سريان سيل متوسط إلى ضعيف بمدينة الحسنة نتيجة تجمع المياه على الجبال المحيطة. تم بالأمس عمل سواتر وأحزمة ترابية حول مدخل المدينة لتحويل مسار المياه إلى وادي الحسنة لتسلك المياه طريقها بالممرات التي تم إنشاؤها لمنع وصول المياه إلى المنازل القريبة.

وأضاف مرزق رزيق، أنه تم نزح مياه الأمطار المتجمعة على الطرق بواسطة معدات مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالحسنة، مؤكدًا أن الجهود ما زالت مستمرة حتى يتم نزح كافة بؤر المياه من الطرق وتنظيفها، وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين، وأيضًا حفاظًا على حالة الطرق الأسفلتية بالمدينة حفاظًا على المال العام.

وعلى صعيد آخر، واصلت المياه المتجمعة بالوديان والروافد المحيطة بمنطقة سد الروافعة سريانها حتى وصلت أمام السد، ولا توجد أي خسائر أو أضرار تم رصدها حتى الآن بأي قطاع، مستمرين على مدار الساعة.