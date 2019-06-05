وزير سعودي: لن نسمح بدخول السودان حرب أهلية

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، اليوم الأربعاء، إن استقرار السودان وأمنه هو "غايتنا"، مؤكدا أن بلاده وإلى جانب الشعب السوداني لن يسمحا بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.

وأوضح قطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" اليوم، أن قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره، قائلًا: "ندعو الأشقاء في السودان، بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار، وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وتابع وزير الدولة للشؤون الإفريقية: "نؤكد على أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفًّا واحدًا في وجه كل من لا يريد خيرًا بالسودان".

وتقدم قطان بعزائه للشعب السوداني، قائلًا: "أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأهلنا وإخواننا الشعب السوداني الشقيق"، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة، وسائلًا المولى عز وجل أن يحفظ السودان وشعبه الكريم من كل مكروه.

ودعت المملكة العربية السعودية في وقت سابق اليوم الشعب السوداني إلى تغليب صوت العقل والحوار بما يحفظ أمن السودان خاصة بعد سقوط عشرات القتلى خلال فض اعتصام وسط الخرطوم في ساعة مبكرة الاثنين الماضي.

وقالت المملكة العربية السعودية في بيان لها إن "حكومة المملكة تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

وأضاف البيان أن المملكة "تأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كل الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته".

وتؤكد المملكة "على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق".

كما تؤكد المملكة "على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها".

وذكر البيان أن" المملكة تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت اليوم مقتل 60 شخصا جراء قيام الأمن السوداني بفض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل يومين وما تلا ذلك من أحداث.

فيما نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة"، وسط تحقيقات رسمية بدأت من جانب النيابة السودانية في تلك الأحداث.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل الاعتصام للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، قد أعرب في خطاب متلفز اليوم الأربعاء، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية.

وجاء خطاب البرهان بعد يوم من إعلانه "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون 9 أشهر، وهو إعلان رفضه تجمع المهنيين السودانيين (أبرز التجمعات المعارضة).