نجوم الكرة ينعون شهداء الوطن في العريش

حرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على تقديم التعازي لأسر شهداء الوطن، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، في أحد الأكمنة الأمنية بجنوب مدينة العريش، والذي أسفر عن استشهاد ظابط وأمين شرطة وعدد 6 مجندين .

وغرد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، قائلًا " البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".

البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

وقال محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والأهلي المعتزل " أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم .. رحم الله شهداء الوطن فى كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري".

أصوات تعلوا بتكبيرات العيد وأصوات أخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم

رحم الله شهداء الوطن فى كمين العريش وخالص التعازي للشعب المصري — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 5, 2019

وأعرب أحمد حجازي، لاعب نادي وست بروميتش عن حزنه الشديد، قائلًا "رحم الله شهداء كمين العريش .. عيدهم في الجنه ان شاء الله".

رحم الله شهداء كمين العريش .. عيدهم في الجنه ان شاء الله — Ahmed hegazi (@Hegazi) June 5, 2019

بينما كتب عصام الحضري، حارس نادي النجوم، " ربنا يرحم الابطال شهداء كمين العريش ويصبر اهاليهم ويرزقهم الصبر والسلوان.. رحم الله شهداء الوطن".

ربنا يرحم الابطال شهداء كمين العريش ويصبر اهاليهم ويرزقهم الصبر والسلوان..

رحم الله شهداء الوطن🇪🇬 #سيناء #العريش — Essam El-Hadary (@ElHadary) June 5, 2019

وقال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك، "اللهم ارحم شهدائنا فى سيناء عيدكم فى الجنة يا ابطال .... خالص التعازى لاسر شهداء الوطن"