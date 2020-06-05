رونالدو يرفع شعار «أوقفوا العنصرية»

ندد لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو، بالعنصرية والعنف الشرطي، بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة.

وفي صورة عبر «إنستجرام»، ظهر بطل العالم مع البرازيل مرتين والرئيس الحالي لريال بلد الوليد الإسباني، وهو يرتدي قميصًا عليه شعار «أوقفوا العنصرية» و«أوقفوا العنف»، لدعم حركة الاحتجاج التي بدأت في الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد على يد شرطي أطبق ركبته على عنقه.

وكتب النجم البرازيلي «نحن أساطير الفيفا نقول لا للعنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، ونقول أيضًا لا للعنف بكافة أشكاله»، كما قام رونالدو بتغيير صورة البروفيل على جميع شبكاته الاجتماعية، ليضع عبارة «لا للعنصرية».