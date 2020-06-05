المكسيك تسجل 4442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و816 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و816 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 حالة، وعدد الوفيات إلى 12545.

وسجلت المكسيك، أمس الخميس، 1092 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتتخطى عتبة الألف وتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية للوفيات حتى الآن، في حين تجاوز إجمالي الإصابات 100 ألف.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.