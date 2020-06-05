مسؤول عراقي: غرق سفينة إيرانية في مدخل ميناء عراقي في البصرة

ذكرت شركة موانيء العراق، اليوم الجمعة، أن سفينة إيرانية تحمل مواد بناء غرقت الليلة الماضية بمدخل خور عبد الله الملاحي العراقي بمحافظة البصرة مما أدى الى وفاة شخص وانتشال أربعة أحياء ولايزال البحث مستمرا عن الآخرين.

وقال أثيل الكناني المدير العام لشركة موانيء العراقي في تصريح صحفي "أن سفينة إيرانية تحمل اسم / بهبهان/ محملة بحوالي 850 طنا من مادة السيراميك، يعتقد بأنها محملة بأكثر من طاقتها إضافة الى سوء التحميل أدى إلى غرقها في المياه الاقليمية بمدخل ميناء بمحافظة البصرة جنوبي العراق الليلة الماضية".

وأضاف ان "سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقمها وتمكنت من انتشال أربعة احياء والخامس متوفي ومازال البحث مستمر لانتشال باقي البحارة".

وأكد "تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في موضوع الحادثة لبيان أسبابها رغم أن هذه الحوادث البحرية اعتاد وقوعها في مختلف الأوقات والأماكن وأن حركة الملاحة والبواخر لم تتأثر بحادثة غرق السفينة الإيرانية".