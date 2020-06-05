صرح القائم بأعمال رئيس جهاز التخطيط الاقتصادي في الفلبين كارل تشاو، اليوم الجمعة، بأن الحكومة لديها مصادر محدودة من العائدات الجديدة، وبالتالي، لا تستطيع تمويل حزمة التحفيز الاقتصادي التي وافق عليها مجلس النواب بقيمة 3ر1 تريليون بيزو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشاو قوله إن المسؤولين الاقتصاديين اقترحوا بدلا من ذلك، برنامج انعاش اقتصادي بقيمة 847 مليار بيزو، على أن يتم توفير الجزء الأكبر من هذه المبالغ من إجراءات مالية وتنظيمية.

وأضاف أن الحكومة سوف تنفق 130 مليار بيزو على هذا البرنامج المقترح، مما يرفع من نسبة عجز الموازنة إلى الحد الأقصى، 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر تشوا أن "ما نقترحه على الكونجرس الفلبيني هو زيادة تأثير الأدوات السياسية المختلفة المتاحة لدينا إلى الحد الأقصى".

وأضير النمو الاقتصادي الفلبيني بشكل بالغ من جائحة كورونا خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسنا تدريجيا خلال الأرباع السنوية المقبلة.