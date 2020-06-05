الاتحاد الدولي لرفع الأثقال: سقوط ثلاثة رباعين من روسيا في اختبار منشطات

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قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الجمعة إن عينات لنادية إيفستوخينا بطلة العالم ثلاث مرات ورباعين آخرين من روسيا جاءت إيجابية لنفس المادة المحظورة رياضيا.

وتحظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) مادة (ديهايدروكلورو ميثيل تستوستيرون) باعتبارها من المواد المحفزة للأداء.

وقال الاتحاد الدولي إن إيفستوخينا (32 عاما) والمعتزلة حاليا كانت تقضي عقوبة إيقاف مؤقتة منذ اغسطس اب من العام الماضي في مخالفة محتملة منفصلة لقواعد المنشطات.

وفي 2016 جردت اللجنة الأولمبية الدولية إيفستوخينا من ميدالية برونزية حصلت عليها في أولمبياد بكين 2008 في وزن 75 كيلوجراما بعد إعادة فحص عينات أظهر وجود مادة محفزة للأداء.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إن عينات أوليج تشين وديفيد بيجانيان وكلاهما يقضي أيضا عقوبة إيقاف مؤقتة بسبب مخالفات محتملة منفصلة تحوي المادة ذاتها التي وجدت في عينة إيفستوخينا.

وحصل تشين على ثلاث ميداليات فضية في بطولة العالم في وزن 69 كيلوجراما. وفاز بيجانيان بفضتين في بطولة العالم وبرونزية في وزن 105 كيلوجرامات.

وقال مكسيم اجابيتوف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال لوكالة تاس للأنباء إن عينات الرباعين التي تحوي المادة المحظورة ترجع إلى عام 2015.